Старосельцева Анна Николаевна
6.0
0
Старосельцева Анна Николаевна
Заместитель главного врача
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
0 отзывов
