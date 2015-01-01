  1. Главная
Старосельцева Анна Николаевна
6.0
0

Старосельцева Анна Николаевна

Заместитель главного врача
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
