Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Стародубцева Елена Николаевна
6.0
0
Стародубцева Елена Николаевна
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Хабаровское базовое медицинское училище, сестринское дело, 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации каждые 3-5 лет.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Первая краевая клиническая больница №1, Белгородский военный госпиталь - медицинская сестра - анестезист.
Таймырская центральная районная больница - старшая медицинская сестра детской поликлиники.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Bona Dea
Владивосток, ул. Светланская, 189
Первичный приём взрослых
Медицинская сестра (брат) -анестезист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Осипенко
Татьяна Геннадьевна
Медицинская сестра (брат) -анестезист
6.0
0
Записаться
Сапронова
Ольга Дмитриевна
Медицинская сестра (брат) -анестезист
6.0
0
Записаться
Титова
Тамара Александровна
Медицинская сестра (брат) -анестезист
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...