Стародубцева Елена Николаевна
6.0
0

Стародубцева Елена Николаевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж 31 год
Информация о враче
Образование
  • Хабаровское базовое медицинское училище, сестринское дело, 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации каждые 3-5 лет.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Первая краевая клиническая больница №1, Белгородский военный госпиталь - медицинская сестра - анестезист.
  • Таймырская центральная районная больница - старшая медицинская сестра детской поликлиники.
Адреса и стоимость приёма
Bona Dea
Владивосток, ул. Светланская, 189
Первичный приём взрослых
Медицинская сестра (брат) -анестезист
По запросу
