Стадникова Нина Ивановна
6.0
0
Стадникова Нина Ивановна
Невролог (невропатолог)
Стаж 44 года
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Неврология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
