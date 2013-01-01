Спицын Станислав Игоревич

Врач, активно совершенствующийся в профессии: является активным участником международных и всероссийских съездов, научно-практических конференций.

Является практикующим сердечно-сосудистым хирургом, проводит операции на сердце в одном из крупнейших медицинских учреждений Приморского края. А также целый спектр оперативных вмешательств на сосудах и артериях (облитерирующий атеросклероз, эндартериит, тромбозы сосудов и шунтов, диабетическая стопа, варикоцеле у мужчин, варикозное расширение вен малого таза у женщин после родов – оперативное лечение без разрезов и т.д.).

Станислав Игоревич активно оказывает высокотехнологическую кардиологическую помощь детям с врожденными пороками сердца в ККЦ СВМП, сотрудничает со специалистами зарубежных стран. Так в 2018 году совместно с профессором братиславского кардиологического центра Павлом Гавора (считается крупнейшим специалистом в Европе по эндоваскулярному лечению врожденных пороков сердца у детей), они провели 14 успешных операций