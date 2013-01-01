  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Спицын Станислав Игоревич
Спицын Станислав Игоревич
7.2
4

Спицын Станислав Игоревич

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 11 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет 2011 год.
  • Клиническая ординатура по специальности сердечно-сосудистая хирургия ФГУ «ННИИПК им. академика Е. Н. МешалкинаРосздрава» 2013 год.
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение» г. Новосибирск 2013 год.
Курсы повышения квалификации
  • ХХVIII Международная конференция «Новые направления и отдаленные результаты открытых и эндоваскулярных вмешательств в лечении сосудистых больных» (г.Новосибирск, июнь)
  • ФГБУ ННИИПК им. АК. Е.Н. Мешалкина г. Новосибирск, ПК  «Лечение пациентов с бифуркационными поражениями сосудов» (2013 г)
  • ФГБУ ННИИПК им. АК. Е.Н. Мешалкина г. Новосибирск  «Лечение пациентов с острым инфарктом миокарда» (2013 г)
Еще 5
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Рентгенэндоваскулярный хирург
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи