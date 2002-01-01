  1. Главная
Сотникова Екатерина Ивановна
Сотникова Екатерина Ивановна

Педиатр
Стаж 23 года / Врач второй категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ по специальности педиатрия, 2001 г. окончания
  • Клиническая интернатура на кафедре детских инфекций ВГМУ, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
  • СЦ "Педиатрия", РАДО, 2017 г.
Опыт работы
  • Врач-педиатр, детская больница № 4 г. Владивостока, 2002 – 2010 гг.
  • Врач-педиатр, клиника ООО «Новомед», 2010 – 2014 гг.
  • Врач-педиатр, ООО «МЦ Доктор Тафи», с февраля 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
Доступен вызов на дом
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
4 отзыва

