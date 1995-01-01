Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Сорокин Виталий Александрович
6.0
0
Сорокин Виталий Александрович
Кардиохирург
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Избранные вопросы ангиологии", г. Москва, 1999 г.
Повышение квалификации "Реконструктивная хирургия сосудов", г. Москва, 1997 г.
Повышение квалификации "Актуальные вопросы сосудистой хирургии", г. Владивосток, 2000 г.
Общее усовершенствование "Сердечно-сосудистая хирургия", г. Владивосток, 2013 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кравченко
Елена Витальевна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
8.4
8
Записаться
Ситдикова
Татьяна Сергеевна
Пульмонолог
,
Аллерголог-иммунолог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Малетина
Наталья Владимировна
Гематолог
,
Онколог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...