Сорокин Виталий Александрович
6.0
0

Кардиохирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Избранные вопросы ангиологии", г. Москва, 1999 г.
  • Повышение квалификации "Реконструктивная хирургия сосудов", г. Москва, 1997 г.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы сосудистой хирургии", г. Владивосток, 2000 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
