Сорока Анатолий Константинович

Хирург
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Петербургская Военно-медицинская академия
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Хирургия"
  • Сертификат "Абдоминальная хирургия"
  • Сертификат "Лапароскопическая хирургия"
Опыт работы
  • Врач хирург, заведующий хирургическим отделением ,"1477 Военноморской клинический госпиталь", 2010 г.
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
1 отзыв

