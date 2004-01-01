Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Сорока Анатолий Константинович
6.9
1
Сорока Анатолий Константинович
Хирург
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Петербургская Военно-медицинская академия
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия"
Сертификат "Абдоминальная хирургия"
Сертификат "Лапароскопическая хирургия"
Сертификат "Неотложная хирургия"
Повышение квалификации "Избранные вопросы реконструктивной и пластической микрохирургии", 2004 г.
Сертификационный цикл "Актуальные вопросы хирургии и организации хирургической помощи", 2009 г.
Повышение квалификации "Эндоскопия и эндовидеохирургия", 2010 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач хирург, заведующий хирургическим отделением ,"1477 Военноморской клинический госпиталь", 2010 г.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Черныш
Андрей Николаевич
Хирург
7.5
11
Записаться
Трубина
Яна Владимировна
Хирург
,
Дерматовенеролог
,
Косметолог
6.0
0
Записаться
Усов
Виктор Васильевич
Хирург
8.2
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...