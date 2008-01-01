Врачи
Сон Екатерина Алексеевна
Сон Екатерина Алексеевна
Терапевт
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Терапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
