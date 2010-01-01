Врачи
Соловьева Виолетта Витальевна
6.3
1
Соловьева Виолетта Витальевна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматология, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология терапевтическая", до 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-стоматолог терапевт, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
