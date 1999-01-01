  1. Главная
Соловьёва Тамара Викторовна
6.1
0

Соловьёва Тамара Викторовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВБМУ, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Практические курсы "Проблемы клинической эндодонтии и новые возможности их решения"; "Особенности стоматологической помощи и восстановление зубов при кариозном и травматическом поражении зубов", Американ Дентал Академи, г. Благовещенск, 2005 г.
  • Практические курсы "Избранные вопросы адгезивной техники. Слагаемые успешной практики"; "Постэндодонтическая реабилитация зубов в функциональном и эстетическом аспектах", Американ Дентал Академи, г. Владивосток, 2007 г.
  • "Системный подход к лечению и профилактике заболеваний пародонта", Факультет подготовки и усовершенствования врачей Военно-медицинской академии, г. Санкт-Петербург, 2010 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
  • Участник VIII Дальневосточного международного симпозиума стоматологов "Вопросы общей стоматологии", 1999 г.
  • Участник Х Дальневосточного симпозиума стоматологов "Актуальные вопросы стоматологии 21 века", 2001 г.
  • Участник XII Дальневосточного международного симпозиума стоматологов "Новые технологии в стоматологии", 2005 г.
Опыт работы
  • г. Артём, 1981 - 1984 гг.
  • Поликлиника №7, г. Владивосток, 1984 - 1994 гг.
  • ООО "Санот", 1994 - 1999 гг.
Еще 2
Адреса и стоимость приёма
Дентал Мастер
Доступна онлайн запись
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
ДенТас
пр-т Народный, 11В
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
200 р
Стоматолог-пародонтолог
200 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
