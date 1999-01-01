Соловьёва Тамара Викторовна
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Осуществляет лечение пародонтита, переимлантита. В лечении использует следующие методы: лазерная терапия, магнитотерапия, гирудотерапия, делает инъекции лекарственными препаратами. Применяет аппарат системы "Вектор" (снимает отек, зубной налет, камень, нейтрализует бактерии, ликвидирует причины возникновения пародонтита). Проводит полную лазерную обработку патологических зубодесневых карманов, полировку, чистку пародонтальных карманов, шеек зубов. Также осуществляет профессиональную гигиену имплантатов, отбеливание зубов лазером. Производит эстетическую реставрацию зубов.
