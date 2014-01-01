Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Соловьева Светлана Владимировна
5.2
5
Соловьева Светлана Владимировна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Акушерство и гинекология, ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
5 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Будённый
Константин Сергеевич
Акушер-гинеколог
,
Гинеколог-хирург
,
Гинеколог-онколог
10
19
Записаться
Горовая
Анастасия Анатольевна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
10
17
Записаться
Динисюк
Елена Анатольевна
Гинеколог
,
Акушер-гинеколог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...