  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Соловьева Светлана Владимировна
Соловьева Светлана Владимировна
5.2
5

Соловьева Светлана Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Акушерство и гинекология, ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
5 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи