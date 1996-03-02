Соловьева Ольга Сергеевна
Стаж 11 лет
Принимает детей
Профессиональная гигиена полости рта у взрослых и детей. Профилактика кариеса; фторирование. Индивидуальные рекомендации по уходу за полостью рта. Отбеливание зубов системами: beyond polus; opalescence; extraboost.
ул. Станюковича, 3
