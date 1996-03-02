  1. Главная
Соловьева Ольга Сергеевна
6.8
3

Соловьева Ольга Сергеевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 11 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище (диплом УТ № 112295 рег.№ 622 от 02.03.1996)
  • Владивостокский базовый медицинский колледж (сертификат А № 0891760 рег.№ 7639 9230)
  • Владивостокский базовый медицинский колледж (сертификат № 1177242215378 рег.№ МС3473 от 20.12.2019)
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации в ДВГМУ «Профилактика стоматологических заболеваний»
  • Современная концепция проведения отбеливания с использованием систем Ultradent, Opalescence, США
  • SWISS DENTAL ACADEMY «Принципы профилактики периимлантита с использованием современных технологий»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Elistratov Medical Group
ул. Станюковича, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-гигиенист
По запросу
3 отзыва

