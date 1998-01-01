Врачи
Солодянкина Татьяна Николаевна
6.0
0
Солодянкина Татьяна Николаевна
Онколог
,
Радиолог
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, лечебный факультет, 1998 г.
Клиническая интернатура по онкологии, ВГМУ, 1998 - 1999 гг.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по дерматоонкологии на базе НИИ клинической медицины, г. Москва, 2002 г.
СЦ и ТУ в НИИ онкологии РАМН им. П.А. Герцина, 2005 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-онколог, радиолог, Приморский краевой онкологический диспансер, с 2000 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой онкологический диспансер
ул. Русская, 59
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Радиолог
По запросу
Студия эстетической медицины
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
