Солодовник Александра Сергеевна
6.0
0

Солодовник Александра Сергеевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2012 г.
  • Клиническая интернатура по терапии, 2012-2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
