Солодников Николай Николаевич
5.4
6

Солодников Николай Николаевич

Маммолог, Онколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело»
  • Ординатура, «Тихоокеанский государственный медицинский университет» по специальности «онкология», 2011 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Маммолог
По запросу
6 отзывов

