Солодников Николай Николаевич
5.4
6
Солодников Николай Николаевич
Маммолог
,
Онколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело»
Ординатура, «Тихоокеанский государственный медицинский университет» по специальности «онкология», 2011 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Маммолог
По запросу
6 отзывов
