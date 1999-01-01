Врачи
✕
Солодков Виктор Вячеславович
6.0
0
Солодков Виктор Вячеславович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1992 г. окончания
Интернатура, Врач анестезиолог-реаниматолог, 1992 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Анестезиолог-реаниматолог, Уссурийская объединенная гор.больница, 1992 -1999 гг.
Врач анестезиолог-реаниматолог, ФМКиР "Помощь", 1999 г.
Врач-анестезиолог-реаниматолог, ООО МК "Возрождение", 2000 - 2013 гг.
Анестезиолог-реаниматолог, Уссурийская ЦРБ, 2013 - 2014 гг.
Заведующий анестезиологическим отделением, ООО ФМВ, 2014 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Пасифик Интернешенл Хоспитал
ул. Запорожская, 77
