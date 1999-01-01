  1. Главная
Солодков Виктор Вячеславович
6.0
0

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1992 г. окончания
  • Интернатура, Врач анестезиолог-реаниматолог, 1992 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Анестезиолог-реаниматолог, Уссурийская объединенная гор.больница, 1992 -1999 гг.
  • Врач анестезиолог-реаниматолог, ФМКиР "Помощь", 1999 г.
  • Врач-анестезиолог-реаниматолог, ООО МК "Возрождение", 2000 - 2013 гг.
Еще 2
Адреса и стоимость приёма
Пасифик Интернешенл Хоспитал
ул. Запорожская, 77
