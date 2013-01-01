  1. Главная
Солодилова Владлена Игоревна
Солодилова Владлена Игоревна

Рентгенолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия, Лечебный факультет, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
