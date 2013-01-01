  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Солдатова Марина Юрьевна
Солдатова Марина Юрьевна
6.0
0

Солдатова Марина Юрьевна

Гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", 2013 г.
  • Повышение квалификации "Гинекология", ТГМУ, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-гинеколог, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №1", с 1992 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи