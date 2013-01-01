Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Солдатова Марина Юрьевна
6.0
0
Солдатова Марина Юрьевна
Гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерство и гинекология", 2013 г.
Повышение квалификации "Гинекология", ТГМУ, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-гинеколог, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №1", с 1992 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Хон
Анастасия Рудольфовна
Гинеколог
6.3
1
Записаться
Сергеева
Латавра Иосифовна
Гинеколог
7.5
5
Записаться
Плахотникова
Анастасия Юрьевна
Гинеколог
,
Акушер-гинеколог
7.3
9
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...