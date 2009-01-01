Врачи
Солдатов Сергей Николаевич
Солдатов Сергей Николаевич
УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
ГОУ ВПО «Владивостокский государственный университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», «Лечебное дело» , 2009 г.окончания
ПП «Ультразвуковая диагностика», ВГМУ, 2011 г
Курсы повышения квалификации
ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Ультразвуковая диагностика», 2016 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач ультразвуковой диагностики, ГАУЗ "Владивостокская городская больница №2"
Врач ультразвуковой диагностики, МЦ "Диамед"
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
ул. Луговая, 65
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
2 отзыва
Запись по телефону
Загрузка комментариев...