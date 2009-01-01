  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Солдатов Сергей Николаевич
Солдатов Сергей Николаевич
6.1
2

Солдатов Сергей Николаевич

УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО «Владивостокский государственный университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», «Лечебное дело» , 2009 г.окончания
  • ПП «Ультразвуковая диагностика», ВГМУ, 2011 г
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Ультразвуковая диагностика», 2016 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач ультразвуковой диагностики, ГАУЗ "Владивостокская городская больница №2"
  • Врач ультразвуковой диагностики, МЦ "Диамед"
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
ул. Луговая, 65
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи