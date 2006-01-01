  1. Главная
Солдатов Николай Яковлевич
Солдатов Николай Яковлевич

Трансфузиолог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Военно-медицинская ордена Ленина Краснознамённая академия им. С.М. Кирова г. Ленинграда, «Лечебно-профилактическое обеспечение войск», 1982 г.
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК «Трансфузиология», 2018 г.
Опыт работы
  • 1973 – 2006 гг – Служба в Вооруженных Силах Российской Федерации - 121 Консультативно-диагностическая поликлиника ТОФ, заведующий Станцией переливания крови ТОФ
  • 2006 – 2009 гг - 121 Консультативно-диагностическая поликлиника ТОФ - Заведующий хирургическим отделением, врач-хирург
  • 2009 - 2014 гг – 121 Консультативно-диагностическая поликлиника ТОФ - Заведующий кабинетом экстракорпорального лечения, врач-трансфузиолог
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
ул. Луговая, 65
