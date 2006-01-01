Врачи
Солдатов Николай Яковлевич
6.3
1
Солдатов Николай Яковлевич
Трансфузиолог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Заслуженный врач России
Информация о враче
Образование
Военно-медицинская ордена Ленина Краснознамённая академия им. С.М. Кирова г. Ленинграда, «Лечебно-профилактическое обеспечение войск», 1982 г.
Курсы повышения квалификации
ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК «Трансфузиология», 2018 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
1973 – 2006 гг – Служба в Вооруженных Силах Российской Федерации - 121 Консультативно-диагностическая поликлиника ТОФ, заведующий Станцией переливания крови ТОФ
2006 – 2009 гг - 121 Консультативно-диагностическая поликлиника ТОФ - Заведующий хирургическим отделением, врач-хирург
2009 - 2014 гг – 121 Консультативно-диагностическая поликлиника ТОФ - Заведующий кабинетом экстракорпорального лечения, врач-трансфузиолог
2011 г – по настоящее время – Медицинский центр «ДиаМед», врач-трансфузиолог
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
ул. Луговая, 65
1 отзыв
