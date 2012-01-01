  1. Главная
Соколова Наталья Михайловна
6.0
0

Соколова Наталья Михайловна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Функциональная диагностика", 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Консультация взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
