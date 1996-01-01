  1. Главная
Соколова Лариса Петровна
6.0
0

Терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
  • Клиническая ординатура по специальности "Анестезиология-реаниматология", 1994-1996 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по терапии, ВГМУ, 2007 г.
  • Сертификат "Терапия", 2012 г.
  • Повышение квалификации по специальности терапия, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач анестезиолог-реаниматолог, МО ДВО РАН, 1996-2001 гг.
  • Врач-терапевт, стационар МО ДВО РАН, с 2001 - 2009 гг.
  • Врач-терапевт, дневной стационар Владивостокской поликлиники № 1, с 2009 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
