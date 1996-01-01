Врачи
Соколова Лариса Петровна
6.0
0
Соколова Лариса Петровна
Терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
Клиническая ординатура по специальности "Анестезиология-реаниматология", 1994-1996 гг.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка по терапии, ВГМУ, 2007 г.
Сертификат "Терапия", 2012 г.
Повышение квалификации по специальности терапия, 2017 г.
Опыт работы
Врач анестезиолог-реаниматолог, МО ДВО РАН, 1996-2001 гг.
Врач-терапевт, стационар МО ДВО РАН, с 2001 - 2009 гг.
Врач-терапевт, дневной стационар Владивостокской поликлиники № 1, с 2009 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
