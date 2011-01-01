Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Соколова Екатерина Николаевна
6.0
0
Соколова Екатерина Николаевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
Стаж 19 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
Дельфин
Доступна онлайн запись
ул. Союзная, 17
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бедарев
Кирилл Николаевич
Терапевт
6.3
1
Записаться
Третьякова
Ольга Геннадьевна
Гастроэнтеролог
,
Зав. отделением
6.6
2
Записаться
Шапкина (Гончар)
Елена Юрьевна
Кардиолог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...