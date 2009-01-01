  1. Главная
Соколова Екатерина Геннадьевна
Соколова Екатерина Геннадьевна

Неонатолог
Стаж 13 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2009 г. окончания
Опыт работы
  • Врач-неонатолог Приемного отделения , Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
