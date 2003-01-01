Соколов Константин Владимирович

Тематическое усовершенствование "Микрохирургия глаза и имплантация ИОЛ" в ГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова, г. Москва, 2005 г.

Тематическое усовершенствование Тюбенгенские курсы "Ретинальная и витреальная хирургия", г. Екатеринбург, 2006 г.

Общее усовершенствование "Избранные современные методы диагностики и лечения глазных болезней", Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, г. Хабаровск, 2008 г.