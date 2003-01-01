  1. Главная
Соколов Константин Владимирович
8.4
3

Соколов Константин Владимирович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Дальневосточный государственный медицинский университет, Лечебный факультет, 2002 г. окончания
  • Интернатура по глазным болезням на базе Городской клинической больницы №10 и Хабаровского филиала МНТК "Микрохирургия глаза", 2003 - 2004 гг.
  • Заочная аспирантура, Хабаровский Дальневосточный государственный медицинский университет, 2007 – 2010 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Микрохирургия глаза и имплантация ИОЛ" в ГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова, г. Москва, 2005 г.
  • Тематическое усовершенствование Тюбенгенские курсы "Ретинальная и витреальная хирургия", г. Екатеринбург, 2006 г.
  • Общее усовершенствование "Избранные современные методы диагностики и лечения глазных болезней", Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, г. Хабаровск, 2008 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник и докладчик международных офтальмологических конференций, г. Москва, 2008, 2009 гг.
  • Участник и докладчик международных офтальмологических конференций, г. Самара, 2011 г.
Опыт работы
  • Врач-интерн по офтальмологии, 10 городская больница и на базе Хабаровского филиала МНТК Микрохирургия глаза, 2002 - 2003 гг.
  • Врач-офтальмолог офтальмологическое отделение, № 2 Хабаровский филиал МНТК Микрохирургия глаза, 2003 — 2010 гг.
  • Врач-офтальмолог хирургического отделения, «Приморский центр микрохирургии глаза», г. Владивосток, с 2010 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморский центр микрохирургии глаза
ул. Русская, 59Г
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
3 отзыва

