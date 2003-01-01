Соколов Константин Владимирович
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Цель как специалиста: самосовершенствование для оказания высококвалифицированной помощи пациентам. Заведующий операционным отделением, проведено более 8500 операций. Автор 15 рационализаторских предложений, 4 патентов Российской Федерации, 22 печатных работы в периодической российской литературе.
