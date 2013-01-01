  1. Главная
Софронова Елена Николаевна
Софронова Елена Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Отоларингология", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 4
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
