  3. Соболева Татьяна Николаевна
Соболева Татьяна Николаевна
6.0
0

Соболева Татьяна Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Санитарно-гигиенический факультет, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2012 г.
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
