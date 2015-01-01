  1. Главная
Снищенко Любовь Александровна
Снищенко Любовь Александровна

Лаборант
Стаж 51 год
Информация о враче
Образование
  • Ростовский медицинский институт, Санитарно-гигиенический факультет, 1971 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", 2015 г. окончания
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
