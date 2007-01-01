  1. Главная
Смольников Вячеслав Александрович
6.3
1

Смольников Вячеслав Александрович

Рентгенолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Образование
  • ВГМУ, 2006 г. окончания
  • Клиническая интернатура по рентгенологии на базе ВГМУ
Опыт работы
  • Врач-рентгенолог, КДП ФГКУ "1477 ВМКГ" МО РФ, 2007-2012 гг.
  • Врач-рентгенолог, ПКДЦ, 2007-2012 гг.
  • Заведующий рентгеновским отделением, врач-рентгенолог, СП ФГКУ "1477 ВМКГ" МО РФ, с 2012 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
1 отзыв

