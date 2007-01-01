Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Смольников Вячеслав Александрович
6.3
1
Смольников Вячеслав Александрович
Рентгенолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2006 г. окончания
Клиническая интернатура по рентгенологии на базе ВГМУ
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-рентгенолог, КДП ФГКУ "1477 ВМКГ" МО РФ, 2007-2012 гг.
Врач-рентгенолог, ПКДЦ, 2007-2012 гг.
Заведующий рентгеновским отделением, врач-рентгенолог, СП ФГКУ "1477 ВМКГ" МО РФ, с 2012 г. по настоящее время
Врач-рентгенолог, МЦ Санас, с 2012 г. по настоящее время
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Омельченко
Елена Ивановна
Рентгенолог
6.0
0
Записаться
Мельников
Андрей Викторович
Хирург
,
Рентгенолог
,
Заместитель главного врача
6.3
1
Записаться
Удалова
Светлана Владимировна
Зав. отделением
,
Рентгенолог
6.0
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...