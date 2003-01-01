Врачи
Смольников Сергей Александрович
6.0
0
Смольников Сергей Александрович
Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
