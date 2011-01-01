Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Смоленцев Глеб Сергеевич
6.5
2
Смоленцев Глеб Сергеевич
УЗИ-специалист
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Интернатура по специальности "Скорая медицинская помощь", ВГМУ, 2011 г.
Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач скорой медицинской помощи, ССМП г.Владивосток, 2011-2015 гг.
Врач УЗД, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №1", с 2015 по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Здравница
ул. Беляева, 2
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Григорьев
Дмитрий Григорьевич
УЗИ-специалист
,
Уролог
,
Хирург
,
Уролог-андролог
7.8
6
Записаться
Емельянов
Андрей Дмитриевич
УЗИ-специалист
6.9
3
Записаться
Сергеева
Татьяна Николаевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
6.6
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...