Смоленцев Глеб Сергеевич
6.5
2

Смоленцев Глеб Сергеевич

УЗИ-специалист
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Скорая медицинская помощь", ВГМУ, 2011 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач скорой медицинской помощи, ССМП г.Владивосток, 2011-2015 гг.
  • Врач УЗД, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №1", с 2015 по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Здравница
ул. Беляева, 2
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
