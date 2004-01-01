  1. Главная
Смирнова Татьяна Алексеевна
6.0
0

Смирнова Татьяна Алексеевна

УЗИ-специалист
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Интернатура по терапии, специальность "Ультразвуковая диагностика"
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по профпатологии, 2004 г.
  • Усовершенствование по онкологии, 2004 г.
Участие в ассоциациях
  • Принимает участие во всех, проводимых в крае, семинарах, конференциях, научных съездах по вопросам ультразвуковой диагностики и смежным специальностям
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
