Смирнова Татьяна Алексеевна
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Проводит ультразвуковую диагностику органов брюшной полости, забрюшинного пространства (почки, надпочечники); органов малого таза у женщин и мужчин; поверхностных структур (щитовидная железа, молочные железы, лимфоузлы, новообразования); суставов и мягких тканей. Занимается иссследованием проходимости брахиоцефальных артерий, интракраниальных сосудов, брюшной аорты и висцеральных ветвей, почечных артерий.
