  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Смирнова Наталия Николаевна
Смирнова Наталия Николаевна
7.1
5

Смирнова Наталия Николаевна

Терапевт
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
5 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи