Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Смирнова Наталия Николаевна
7.1
5
Смирнова Наталия Николаевна
Терапевт
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
5 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шевель
Надежда Владимировна
Терапевт
6.6
2
Записаться
Ахмадеева (Старостина)
Евгения Викторовна
Терапевт
,
Физиотерапевт
6.3
1
Записаться
Русинова
Наталья Петровна
Терапевт
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...