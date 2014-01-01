Врачи
Смирнова Марина Валентиновна
6.0
0
Смирнова Марина Валентиновна
Терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ по специальности Лечебное дело, 1989 г. окончания
Интернатура, Хорольская ЦРБ, 1990 г.
Курсы повышения квалификации
ПК по программе: ОУ «Профпатология у рабочих предприятий основных отраслей промышленности», 2014 г.
ПК по программе: ОУ«Современные вопросы терапии», 2015 г.
ПК по программе: «Экспертиза временной нетрудоспособности», 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Океанский, 107
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
