  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Смирнова Марина Валентиновна
Смирнова Марина Валентиновна
6.0
0

Смирнова Марина Валентиновна

Терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ по специальности Лечебное дело, 1989 г. окончания
  • Интернатура, Хорольская ЦРБ, 1990 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПК по программе: ОУ «Профпатология у рабочих предприятий основных отраслей промышленности», 2014 г.
  • ПК по программе: ОУ«Современные вопросы терапии», 2015 г.
  • ПК по программе: «Экспертиза временной нетрудоспособности», 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Океанский, 107
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи