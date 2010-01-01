  1. Главная
Сметанин Андрей Владимирович
7.2
4

Сметанин Андрей Владимирович

Хирург
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2010 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Хирургия", ТГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
Лотос
ул. Гоголя, 41
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
4 отзыва

