Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Сметанин Андрей Владимирович
7.2
4
Сметанин Андрей Владимирович
Хирург
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2010 г. окончания
Интернатура по специальности "Хирургия", ТГМУ
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
Лотос
ул. Гоголя, 41
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Мартынов
Вадим Станиславович
Флеболог
,
Хирург
10
20
Записаться
Бобров
Денис Вадимович
Хирург
,
Онколог-хирург
7.8
6
Записаться
Серебрякова
Елена Алексеевна
Дерматолог
,
Хирург
8.7
11
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...