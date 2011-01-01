Врачи
Смаль Олеся Мичеславовна
Смаль Олеся Мичеславовна
Врач клинической лабораторной диагностики
Образование
ВГМУ, Медико-профилактическое дело, 2011 г. окончания
Интернатура по специальности "Клиническая лабораторная диагностика", ВГМУ, 2012 г.
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
