7.2
4

Смагина Валентина Андреевна

Инфекционист
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
  • Интернатура по инфекционным заболеваниям на базе Городской больницы СМП №1, 1980-1981 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Теоретическое усовершенствование "Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции", ФГУН Университет, г.Москва, 2010 г.
  • Теоретическое усовершенствование "Профпатология у рабочих пром.предприятий", ТГМУ, 2012 г.
  • Сертификат "Инфекционные болезни", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-инфекционист, Поликлиника №10 г.Владивосток, 1981-1987 гг.
  • Врач-инфекционист, Поликлиника №2 г.Владивосток, 1987-2004 гг.
  • Врач-инфекционист, МГУ им.Г.И. Невельского г.Владивосток, 1997-2005 гг.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
По запросу
