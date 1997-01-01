Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Смагина Валентина Андреевна
7.2
4
Смагина Валентина Андреевна
Инфекционист
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Интернатура по инфекционным заболеваниям на базе Городской больницы СМП №1, 1980-1981 гг.
Курсы повышения квалификации
Теоретическое усовершенствование "Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции", ФГУН Университет, г.Москва, 2010 г.
Теоретическое усовершенствование "Профпатология у рабочих пром.предприятий", ТГМУ, 2012 г.
Сертификат "Инфекционные болезни", ТГМУ, 2013 г.
Теоретическое усовершенствование "ПВТ хронических гепатитов", ТГМУ, 2015 г.
Теоретическое усовершенствование "АРВТ ВИЧ инфекций", ТГМУ, 2016 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-инфекционист, Поликлиника №10 г.Владивосток, 1981-1987 гг.
Врач-инфекционист, Поликлиника №2 г.Владивосток, 1987-2004 гг.
Врач-инфекционист, МГУ им.Г.И. Невельского г.Владивосток, 1997-2005 гг.
Врач-инфекционист, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №1", с 2005 г. по настоящее время
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шуматова
Татьяна Александровна
Гастроэнтеролог
,
Гепатолог
,
Инфекционист
6.0
0
Записаться
Боровская
Наталья Александровна
Гастроэнтеролог
,
Инфекционист
10
7
Записаться
Нагорная
Анна Вадимовна
Инфекционист
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...