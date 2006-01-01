  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Смагина Марина Анатольевна
Смагина Марина Анатольевна
8.7
9

Смагина Марина Анатольевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 18 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 2006 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Отоларингология", ВГМУ, 2006 - 2008 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр, МУЗ Детская городская клиническая больница г. Владивостока, 2008 - 2013 гг.
  • Врач-отоларинголог, Детская клиника "Алёнка", 2013 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Ильичева, 4
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
9 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи