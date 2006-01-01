Врачи
Смагина Марина Анатольевна
8.7
9
Смагина Марина Анатольевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 18 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрия, 2006 г. окончания
Ординатура по специальности "Отоларингология", ВГМУ, 2006 - 2008 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, МУЗ Детская городская клиническая больница г. Владивостока, 2008 - 2013 гг.
Врач-отоларинголог, Детская клиника "Алёнка", 2013 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Ильичева, 4
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
