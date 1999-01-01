  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Смагин Максим Борисович
Смагин Максим Борисович
8.3
10

Смагин Максим Борисович

Лор-хирург
Стаж 21 год / Врач первой категории
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого, цикл: “хирургическое лечение заболеваний глотки: лазерное удаление миндалин, аденоидов, лечение храпа”, 2010 г.
  • Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. Сеченова, цикл: «эндоскопическая риносинусхирургия», 2012 г.
  • ТГМУ, кафедра офтальмологии и оториноларингологии квалификационный цикл: «Вопросы оториноларингологии», 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Ежегодное участие во всероссийских конгрессах, обществах ринологов , отоларингологов
Опыт работы
  • Врач-оториноларинголог,«Владивостокская клиническая больница №1», 1999 - 2014 гг.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Лор-хирург
По запросу
10 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи