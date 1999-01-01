Смагин Максим Борисович

Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого, цикл: “хирургическое лечение заболеваний глотки: лазерное удаление миндалин, аденоидов, лечение храпа”, 2010 г.
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. Сеченова, цикл: «эндоскопическая риносинусхирургия», 2012 г.
ТГМУ, кафедра офтальмологии и оториноларингологии квалификационный цикл: «Вопросы оториноларингологии», 2015 г.
Участие в ассоциациях
Ежегодное участие во всероссийских конгрессах, обществах ринологов , отоларингологов
Опыт работы
Врач-оториноларинголог,«Владивостокская клиническая больница №1», 1999 - 2014 гг.
