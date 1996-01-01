  1. Главная
Слюсарева Елена Евгеньевна
6.0
0

Слюсарева Елена Евгеньевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Клиническая лабораторная диагностика, Российская медицинская академия последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Москва, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов

