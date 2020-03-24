  1. Главная
Слонская Наталья Владимировна
6.0
0

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт,1988 г. окончания
  • Интернатура на базе Краевой стоматологической поликлиники г. Владивостока, 1989 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификаты: «Современная терапевтическая стоматология – правила и творчество», «Актуальные вопросы современной стоматологии», «Эстетические реставрации материалами «Дентсплай», «Стекловолоконное армирование в повседневной клинической практике», «Секреты красивой улыбки», «Современный подход к эстетической реставрации фронтальной и жевательной групп зубов», «Ручная и машинная обработка и машинная обработка и обтурация системы корневых каналов», «Современные методы обработки и пломбирования корневых каналов»
  • ООО МУЦ ДПО «Образовательный стандарт» удостоверение о повышении квалификации «Стоматология терапевтическая» от 24.03.2020 г.
Опыт работы
  • Врач стоматолог-терапевт, Городская больница № 3, 1989 - 1996 гг.
  • Врач стомтаолог-терапевт, ООО «Фирма «СОНА», с 1996 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Сона
ул. Русская, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
