Слонская Наталья Владимировна

Признана лучшим стоматологом города в рамках общенациональной программы «Чисти как стоматолог», в 2006 г. Профессиональные навыки: выполняет все виды реставраций, умеет правильно подобрать материал, цвет, создать хороший контакт, проводит эндодонтическое лечение зубов со сложным анатомическим строением корневых каналов, лечение зубов с воспалительными изменениями (кистами в периодонте), работает со всеми видами эндодонтических наконечников.