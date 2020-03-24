Слонская Наталья Владимировна
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Признана лучшим стоматологом города в рамках общенациональной программы «Чисти как стоматолог», в 2006 г. Профессиональные навыки: выполняет все виды реставраций, умеет правильно подобрать материал, цвет, создать хороший контакт, проводит эндодонтическое лечение зубов со сложным анатомическим строением корневых каналов, лечение зубов с воспалительными изменениями (кистами в периодонте), работает со всеми видами эндодонтических наконечников.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Русская, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Загрузка комментариев...