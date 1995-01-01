  1. Главная
Слободенюк Наталья Геннадьевна
6.2
3

Слободенюк Наталья Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Акушерство и гинекология, 1982 - 1989 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный курс "Актуальные вопросы по акушерству и гинекологии", ТГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник конференций по вопросам акушерства и гинекологии
Опыт работы
  • Акушер-гинеколог, Владивостокский клинический родильный дом № 3, 1990 - 1995 гг.
  • Акушер-гинеколог, Медицинский центр "Асклепий", 1995 - 2001 гг.
  • Акушер-гинеколог, ИП Слободенюк Н.Г., 2001 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
ИП Слободенюк Н. Г.
ул. Русская, 100
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1500 р
3 отзыва

