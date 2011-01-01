Врачи
Слободенюк Надежда Васильевна
7.2
4
Слободенюк Надежда Васильевна
Инфекционист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Инфекционные болезни", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/5
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
