Слободенюк Ирина Фаязовна
6.3
1

Слободенюк Ирина Фаязовна

Хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв

