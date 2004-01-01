Врачи
Слободенюк Ирина Фаязовна
6.3
1
Слободенюк Ирина Фаязовна
Хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв
