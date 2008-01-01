Врачи
Слезкина Юлия Сергеевна
6.0
0
Слезкина Юлия Сергеевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2008 г. окончания
ВГМУ, Невролог, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-невролог, ВКБ4, 2013 г. - по настоящее время.
Врач-невролог, ООО "ФМВ", 2015 г. - по настоящее время. 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...