Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Славин Алексей Геннадьевич
5.3
11
Славин Алексей Геннадьевич
УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
11 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Росинский
Сергей Михайлович
УЗИ-специалист
,
Зав. отделением
9.2
11
Записаться
Богданова
Светлана Ивановна
Репродуктолог (ЭКО)
,
УЗИ-специалист
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
10
33
Записаться
Каргиева
Наталья Григорьевна
УЗИ-специалист
,
Хирург
,
Анестезиолог-реаниматолог
7.4
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...