Слаботская Раиса Викторовна
6.0
0

Слаботская Раиса Викторовна

Терапевт
Стаж 35 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Специализация по психиатрии и медицинской психологии, ВГМИ, 1992 г.
  • Сертификационный курс повышения квалификации, ВГМИ, 1996 г.
  • Повышение квалификации по специальности "Терапия", ВГМИ, 2002, 2008 гг.
Еще 3
Участие в ассоциациях
  • Участие в международной конференции по биорезонансной терапии "Имедис", г. Москва, 2014, 2016 гг.
Опыт работы
  • Участковый врач терапевт, Поликлиника № 5, 1991-1998 гг.
  • Врач терапевт, ООО "Эдис", с 2002 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Эдис
ул. Семеновская, 3А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
