Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Скутельник Владимир Владимирович
6.0
0
Скутельник Владимир Владимирович
Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
George Group
ул. Светланская, 157
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гейман
Эльвира Викторовна
Стоматолог
6.0
0
Записаться
Мелихова
Таисия Андреевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
6.2
2
Записаться
Ивахненко (Чумичева)
Виолетта Сергеевна
Стоматолог
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...