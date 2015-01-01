  1. Главная
Скурлатов Олег Эдуардович
6.2
3

Скурлатов Олег Эдуардович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 12 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1989 г.
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Оториноларингология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
