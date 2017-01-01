Врачи
Скрябина Валерия Андреевна
6.0
0
Скрябина Валерия Андреевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет
Информация о враче
Образование
2017 г. - ТГМУ, специализация: "Лечебное дело", квалификация: "Врач-лечебник"
2019 г. - ТГМУ, специализация: "Неврология", квалификация: "Врач-невролог"
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Клиника лечения боли
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
