  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Скрябина Валерия Андреевна
Скрябина Валерия Андреевна
6.0
0

Скрябина Валерия Андреевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 2017 г. - ТГМУ, специализация: "Лечебное дело", квалификация: "Врач-лечебник"
  • 2019 г. - ТГМУ, специализация: "Неврология", квалификация: "Врач-невролог"
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника лечения боли
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи